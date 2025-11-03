Мazda в октябре утратила право на выкуп своих производственных активов в РФ

Японский автопроизводитель не направлял каких-либо запросов на реализацию опциона в ГК "Соллерс", сообщили в пресс-службе российской компании

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Японский автопроизводитель Mazda не направлял каких-либо запросов на реализацию опциона в ГК "Соллерс" и в октябре 2025 года утратил право на выкуп своих производственных активов в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе российской компании.

"Группа "Соллерс" не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости", - сказали в пресс-службе.

"Завод "Соллерс" во Владивостоке был успешно перезапущен еще в 2023 году, в настоящее время на его мощностях налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers. Срок действия опциона истек в октябре 2025 года", - добавили в компании.

В ноябре 2022 года японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто".

В сентябре вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявлял о том, что Mazda не выходила с предложением реализовать опцион на выкуп доли в бывшем совместном предприятии с "Соллерсом" во Владивостоке, но российские власти не видят в этом необходимости после успешного перезапуска предприятия.