В Петербурге запустят еще пять масштабных инвестпроектов

В частности, на Ржевке появится новый завод

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Петербург заключит пять соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"У нас было заключено два соглашения на реализацию МаИП для промышленных предприятий. В этом году еще один заключили. В этом году или в первом квартале следующего года планируем добавить к этому одному предприятию еще пять. Таким образом, за один год, может быть с небольшим переходом на 2026 год, получится утроение масштабных инвестиционных проектов", - рассказал он.

В конце октября 2025 года был одобрен инвестиционный проект по строительству нового производства осветительного оборудования. Новый завод появится на Ржевке в ближайшие пять лет на земельном участке, который правительство Петербурга предоставит целевым образом по льготной цене. Инвестиции в проект составят более 420 млн рублей".

Ранее статус МаИП присвоен двум промышленных проектам с общим объемом инвестиций более 850 млн рублей.

Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить инвесторы, готовые вложить в производство от 350 млн рублей. Для них аренда земельного участка обойдется в 1 рубль за квадратный метр.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 09:00 мск 5 ноября.