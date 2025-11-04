Спрос на горнолыжные курорты России вырос на 20%

Аналитики сервиса Суточно.ру отметили, что активнее всего поднялась популярность курорта Манжерок в Алтайском крае

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне начали планировать зимние поездки, спрос на горнолыжные курорты в РФ вырос на 20% в сравнении с показателем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

"Спрос за год вырос в среднем на 15-20% в зависимости от направления. Сильнее всего спрос увеличился на Манжерок (Алтайский край) - на 50%, благодаря чему курорт вошел в топ-10 горнолыжных направлений. При этом больше всего бронирований приходится на Красную поляну (Эсто-Садок), Шерегеш (Кемеровская область) и Кировск (Мурманская область)", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, также в первую десятку входят Архыз (Карачаево-Черкесия), Домбай (Карачаево-Черкесия), Эльбрус (Терскол, Кабардино-Балкария), Белокуриха (Алтайский край), Манжерок (Алтайский край), Зеленая Поляна (Банное, Башкортостан) и Губаха (Пермский край).

Россияне все чаще планируют зимние поездки заранее и бронируют жилье еще осенью, рассказал ТАСС директор по маркетингу сервиса Суточно.ру Айрат Мусин. "Рост интереса к российским горнолыжным курортам связан с активным развитием инфраструктуры на них и улучшением транспортной доступности. В Красной Поляне открываются новые канатные дороги и гостиницы, в Манжероке завершается модернизация трасс и развитие туристической инфраструктуры. В Шерегеше в планах строительство аэропорта, который упростит доступ туристов в регион. Ряд курортов по уровню сервиса уже сопоставимы с европейскими", - отметил собеседник агентства.

Цены на аренду

Согласно исследованию, по сравнению с 2024 годом стоимость аренды жилья на горнолыжных курортах РФ выросла в среднем на 22%, до 9 тыс. рублей за сутки.

В частности, средняя стоимость аренды в Архызе (Карачаево-Черкесия) этой зимой составляет 11 540 рублей за сутки (+13%), в Шерегеше (Кемеровская область) - 10 817 рублей (+10%), в Красной Поляне (Эсто-Садок, Краснодарский край) - 10 698 рублей (+4%), в Домбае (Карачаево-Черкесия) - 9 986 рублей (+4%), на Эльбрусе (Терскол, Кабардино-Балкария) - 9 686 рублей (+8%).

"Туристы все чаще выбирают частное жилье, при этом ищут дома и квартиры рядом с горнолыжными подъемниками. Также при выборе жилья они отдают предпочтение вариантам с видом на горы, обращают внимание на наличие парковки, стиральной машины, микроволновой печи и места для хранения инвентаря", - рассказал ТАСС Мусин.