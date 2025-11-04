Выкуп доли "Лукойла" будет зависеть от исключений по санкциям

Компании изучают влияние санкций против "Лукойла" на совместные проекты с "Казмунайгазом", отметил председатель правления "Казмунайгаза" Асхат Хасенов

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. "Казмунайгаз" и "Лукойл" продолжают оценивать влияние санкций на совместные проекты, решение о выкупе доли "Лукойла" будет зависеть от того, будут ли выданы исключения из-под санкций. Об этом сообщил журналистам в кулуарах конференции ADIPEC председатель правления "Казмунайгаза" Асхат Хасенов.

Он отметил, что компании изучают влияние санкций против "Лукойла" на совместные проекты.

"Таких резких решений сегодня никто не может сказать, потому что все зависит от тех разрешений, которые будут выданы в первую очередь, будут ли ограничения у нас какие-либо по финансовым институтам", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли компания выкупить долю "Лукойла" в совместных проектах.

Он отметил, что в настоящее время проект совместного освоения месторождений Каламкас море-Хазар не является добывающим. "Поэтому нам нужно понимать, будут ли ограничения", - добавил Хасенов. Проект требует капитальных затрат более $6 млрд.

Ранее в пресс-службе "Казмунайгаз" (КМГ) сообщали ТАСС, что КМГ и "Лукойл" проводят оценку влияния санкционных ограничений на совместные проекты.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций "Лукойл" и ее дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море. После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее "дочек" намерен продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей.