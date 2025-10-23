Статья

От Джека Воробья с приветом: Европа и США ввели санкции, взметнув цены на нефть

24 октября вступает в силу основная часть рестрикций, содержащихся в 19-м пакете антироссийских санкций Евросоюза. Днем ранее свои санкции ввели США. Помимо амбициозного намерения полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2026 года, пакет ЕС включает в себя санкции в отношении 21 физического и 41 юридического лица, а также запрет на транзакции с несколькими российскими банками. Рассказываем о ключевых ограничениях и о том, насколько ощутимыми они будут

Борьба с "бумажным" газом

В новом пакете представлен подробный план отказа от импорта российского СПГ. С 25 апреля 2026 года запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, газа, который производится или экспортируется из РФ. Если срок действия контракта превышает год и он был заключен до 17 июня 2025 года, запрет по такому соглашению вступает в силу с 1 января 2027 года. Также санкции запрещают предоставлять прямо или косвенно техническую помощь, брокерские и финансовые услуги, финансирование или любые другие услуги, связанные с импортом российского СПГ.

Эксперты полагают, что даже в случае реализации этой меры российский СПГ не утратит своей востребованности, а на рынке лишь произойдет переориентация потоков. "Структура производства углеводородов в мире складывалась на протяжении десятилетий, она принципиально не меняется, основные игроки известны. От введения санкций не изменяется баланс производства и предложения, а лишь удлиняется цепочка посредников между конечным покупателем и первоначальным производителем", — заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

По его мнению, европейских чиновников волнует в первую очередь отсутствие на рынке ЕС "бумажных" нефти или газа из России: "На самом деле ведь не удивляются они увеличению объемов экспортных поставок нефтепродуктов из Индии и нефти из Сингапура. Аналогичный подход будет и по отношению к СПГ".

Самозапрет с разворотом

Гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова считает, что "самозапрет Еврокомиссии на импорт российского СПГ не повлияет на общемировой газовый баланс". "Российский СПГ может быть замещен более дорогостоящим газом с оформленным сертификатом происхождения других стран. Соответственно, российские газовые грузопотоки будут развернуты в дружественные страны", — заявила она ТАСС.

Политолог Леонид Крутаков также убежден в том, что эмбарго приведет лишь к переформатированию рынка. "Мы наблюдаем, как постепенно происходит изменение энерголандшафта планеты, — сообщил он ТАСС. — Но надо понимать, что это система сообщающихся сосудов и исключение из нее России приведет к резкому росту цен на энергоносители. Как говорил Джек Воробей из "Пиратов Карибского моря", "на самом деле важно лишь одно — что человек может и чего он не может". Полностью выдавить Россию с мирового энергетического рынка Запад позволить себе не может".

Неуловимый флот

Число подсанкционных танкеров, которые, по мнению Брюсселя, транспортируют российскую нефть, увеличилось на 117. Всего, по подсчетам Тамары Сафоновой, с 14-го по 19-й пакет (включительно) под санкциями оказались 579 танкеров. Количество впечатляет, учитывая, что по состоянию на ноябрь 2024 года флот используемых Россией составлял 586 судов. На такие данные S&P Global ссылалось отраслевое издание Neftegaz.ru.

Однако, как говорит Тамара Сафонова, "импортеры осуществляют перевозку нефтеналивных грузов с использованием флота под флагами других стран, а судоходные компании могут оперативно менять регистрацию". Таким образом, говорить о том, сколько всего танкеров сегодня находятся под санкциями, невозможно. Те, которые были включены в списки, могут после перерегистрации из них выбыть.

Санкции для тех, кто на ум придет

Евросоюз расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые, по выражению эстонского МИД, способствуют укреплению промышленного потенциала. Так, 12 компаниям из Китая, двум из Таиланда и трем из Индии запрещено поставлять в Россию товары и технологии двойного назначения. Речь идет, в частности, о поставках электроники, станков и авиационных компонентов.

"Проблема заключается в том, что ускорения темпов импортозамещения в нашей стране никто не отменял, поэтому даже сложно сказать, прекращение экспорта к нам какого товара может создать проблемы для российской промышленности", — полагает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Также, по его словам, не совсем понятна логика включения в санкционные списки отдельных компаний. В их числе "Соллерс", судостроительный комплекс "Звезда", Evraz, "Автоваз", Опытно-конструкторское бюро моторостроения, "дочка" "Лукойла" в ОАЭ, Дальневосточное морское пароходство и другие компании.



"Они просто уже не знают, против кого вводить ограничения, поэтому накладывают их на всех, кто на ум придет. Например, какие проблемы от санкций могут возникнуть у компании "Соллерс"? Они бы возникли в случае его прямых отношений с контрагентами из ЕС. Но у "Соллерс" нет никаких связей с Евросоюзом", — заявил ТАСС Хазанов.

Финансовые ограничения

С 12 ноября 2025 года будет введен запрет на транзакции с несколькими российскими банками, в том числе МТС банком, Альфа-банком и Абсолют банком. Также в новый санкционный список включены белорусские БелВЭБ, Альфа-банк, Сбер банк, ВТБ, Белгазпромбанк, дочерний банк ВТБ в Казахстане и филиал ВТБ в Шанхае. Кроме того, под рестрикциями оказались восемь банков и финансовых институтов из третьих стран, в том числе три из Таджикистана.

Затрагивает санкционный пакет и индустрию криптовалюты — введен полный запрет криптовалютных услуг для граждан, резидентов и компаний из РФ. "Ранее были лимиты в €10 тыс., теперь — абсолютный запрет. Соответственно, европейские криптобиржи больше не смогут обслуживать российских клиентов, и заморозка кошельков и счетов на европейских платформах неизбежна", — сообщил ТАСС независимый инвестиционный советник, основатель GBIG Holdings Руфат Абясов.

Под санкции также попал российский стейблкоин А7А5 и платформа Grinex. "Российским инвесторам, которые все еще держат активы на европейских платформах, стоит немедленно перевести их с европейских бирж на нейтральные площадки (азиатские, ближневосточные) и рассмотреть децентрализованные решения (DeFi)", — рекомендует эксперт. По его словам, основные неевропейские криптобиржи на сегодняшний день ограничений в отношении россиян не вводят.

"Что касается юрлиц, биржи действительно стараются не открывать счета российским компаниям, предпочитая работать с резидентами из других стран. На сегодняшний день, по моему мнению, это в целом неплохо, потому что у нас сейчас есть большое количество криптобирж, в том числе в рамках стран СНГ, дружественных стран. В частности, в Белоруссии функционируют несколько криптобирж, доступных россиянам", — отметил Руфат Абясов.

Не время для Эрмитажа

Европейскому бизнесу запретили предоставлять туристические услуги в России и организовывать поездки в РФ. Это сделано якобы с целью "ограничить доходы России от необязательных поездок и поездок с целью отдыха" граждан европейских стран в РФ. Примечательно, что число таких туристов ничтожно мало. Турпоток из ЕС в Россию резко сократился в последние годы.

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, Россию в первом полугодии 2025 года с целью "туризм" посетили 65 950 человек из стран Европы. "По сравнению с первым полугодием 2019 года, когда число туристов составило 567 084, туристический поток упал почти в 10 раз", — сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В основном с туристическими целями в Россию едут гости из Германии (26,4 тыс. человек в первом полугодии 2025 года). Из остальных стран турпоток скромнее: на втором месте Эстония (7 528 человек), а на третьем Латвия (5 196). "При этом это не туристы в классическом понимании. Они въезжают по туристическим визам, но цели подавляющего большинства этих иностранцев не туристические, а частные", — уточнила эксперт.

Премия в $5 за отвагу

Накануне Минфин США заявил о том, что компании "Лукойл" и "Роснефть" включены в санкционный список. "Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе и политического потенциала", — прокомментировала это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация для нефтяников не нова и не уникальна — "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" попали под подобные ограничения в январе 2025 года. На примере отчетности за первое полугодие "Газпром нефти" можно сказать, что значительного влияния введенных США ограничений на финансовые показатели не наблюдается. Их динамика была сопоставима с общим трендом в отчетности других нефтяников", — сообщил ТАСС старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин.

Пока можно сказать, что США и Европа, стремящиеся ограничить нефтегазовые доходы России, добились обратного эффекта — цены на нефть с 20 октября выросли почти на $5 за баррель. "Европейским политикам остается пожелать психического здоровья и проявления заботы о собственных нациях", — заключил депутат Станкевич.

