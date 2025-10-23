ЕС официально ввел 19-й пакет санкций против России
Редакция сайта ТАСС
08:04
обновлено 08:44
БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Совет ЕС опубликовал 19-й пакет антироссийских санкций. Заявление датировано 24 октября.
Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц.
Евросоюз включил в 19-й пакет санкций:
- Российское промышленное предприятие "Опытно-конструкторское бюро моторостроения", специализирующееся на разработке, производстве и испытаниях авиационных поршневых двигателей, редукторных механизмов и трансмиссионных систем для авиационных и авиационно-космических аппаратов;
- Центральный научно-исследовательский радиотехнический института имени академика А. И. Берга, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Красноармейского НИИ механизации;
- ПАО "Соллерс" и его дочерние компании, а именно "Соллерс Алабуга" и "Соллерс Карго";
- Компанию-грузоперевозчика "Транзит";
- Полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Так, с 25 апреля 2026 года запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России. При этом если срок действия контракта превышает один год, и он был заключен до 17 июня 2025 года, то запрет по такому соглашению вступает в силу с 1 января 2027 года. Санкции также запрещают предоставлять прямо или косвенно техническую помощь, брокерские и финансовые услуги, финансирование или любые другие услуги, связанные с импортом российского СПГ. Это решение ЕС якобы направлено на снижение доходов России от экспорта ископаемого топлива;
- 12 компаний из КНР, 2 - из Таиланда и 3 - из Индии. Санкции включают экспортные ограничения "в отношении товаров и технологий двойного назначения". Евросоюз обосновывает введение рестрикций якобы "косвенным вкладом [фигурантов] в военное и технологическое развитие России". Из 12 подпавших под ограничения китайских фирм 7 связаны со сферой логистики, торговли и управления цепочками поставок. Еще три компании специализируются на электронике и поставках компонентов, а две - на станкостроении и точном производстве. Также в список включены три индийские компании: две из авиационной отрасли, одна поставляет компоненты. Две компании из Таиланда связанны с поставками электроники;
- Запрет с 12 ноября 2025 года на транзакции с несколькими российскими банками, в том числе "МТС банком" и Альфа-банком. В перечень также пошли "Земский банк", "Абсолют банк" и НКО "Истина".