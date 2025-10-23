В списки санкций ЕС вошли деятели и телекоммуникационные организации Крыма, ЛНР и ДНР

Под санкции в том числе подпали ГУП ЛНР "Луганские коммуникации", ГУП ДНР "Углетелеком"

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Несколько политических деятелей и организаций Крыма, ЛНР и ДНР вошли в санкционные списки ЕС. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале ЕС" после одобрения 19-го пакета санкций против России.

Среди указанных лиц - глава общественно-государственной организации "Движение Первых" Республики Крым Екатерина Арламенкова, директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, министр молодежной политики ЛНР Михаил Голубович, первый замминистра культуры ЛНР Юлия Величко, руководитель Центра юнармейской подготовки "Дом "Юнармии" ЛНР Оксана Луганцева, министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Кроме того, под санкции подпали ГУП ЛНР "Луганские коммуникации", ГУП ДНР "Углетелеком".