Кабмин и ЦБ подготовят предложения по финансовому центру на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин поручил обеспечить благоприятные условия для привлечения средств и размещения акций российских компаний

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля 2026 года правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения по развитию на Дальнем Востоке финансового центра на базе акционерного общества "Восточная биржа имени В. В. Николаева", говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

В том числе поручено рассмотреть "вопросы об установлении регуляторных особенностей функционирования этого центра в целях обеспечения благоприятных условий для привлечения финансовых средств и размещения акций российских компаний". Ответственными являются премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.