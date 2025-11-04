Добыча редкоземов и ипотека учителям. Путин утвердил поручения по итогам ВЭФ
11:19
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума.
ТАСС собрал основные пункты документа.
- До декабря утвердить план мероприятий по долгосрочному развитию добычи редких и редкоземельных металлов.
- Принять меры по обеспечению развития на территории ДФО мультимодальных транспортно-логистических центров на границе с КНР и КНДР, а также повышению эффективности их работы.
- Кабмину совместно с Банком России поручено подготовить и представить предложения по развитию на Дальнем Востоке финансового центра на базе акционерного общества "Восточная биржа имени В. В. Николаева".
- Установить к февралю экспериментальный режим по внедрению новых технологий в Арктике.
- Запустить экспериментальный правовой режим, в рамках которого госзакупки в образовании смогут делать через маркетплейсы.
- Обеспечить создание к 2030 году в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ не менее 10 промышленных, техно- и бизнес-парков для малого и среднего бизнеса, работающего по направлениям национальных технологических приоритетов.
- Закрепить в законодательстве единое понятие "агломерация".
- Протестировать во Владивостоке пилотный механизм управления агломерациями, включающий внедрение механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципалитетов, территории которых полностью или частично входят в их состав.
- Распространить программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" еще на три категории возможных получателей, среди которых учителя.
- Создать единый префрежим на Дальнем Востоке и в Арктике
- Разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2036 года
- Обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения и их реализацию начиная с 2026 года.
- Президент разрешил ВСК купить долю британской John Crane в "ДКИ компрессорное оборудование".
- Обеспечить сохранность в Приморском крае муралов, созданных в рамках фестиваля "Лица городов", а также перенести творческое пространство "Арт-гавань" на набережную Цесаревича во Владивостоке, обеспечив его сезонное функционирование.
- Разработать национальный стандарт государственно-частного партнерства.
- Утвердить дорожные карты по развитию предусмотренных нацпроектами технологических направлений в интересах Арктики и Дальнего Востока.
- Подготовить и представить предложения по расширению деятельности венчурного фонда "Восход".
- Обеспечить реализацию механизма участия стратегических партнеров в создании объектов социальной инфраструктуры.
- Президент поручил рассмотреть возможность получения дополнительных баллов при поступлении в военные вузы для выпускников центра "Воин".
- Кабмин при участии Морской коллегии РФ подготовит предложения по развитию отечественных компетенций, необходимых для строительства судов различных типов для работы в акватории Трансарктического транспортного коридора.