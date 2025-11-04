Путин поручил обеспечить развитие логистических центров на границе с КНР и КНДР

Планируется провести работы на территориях железнодорожных мостовых переходов Нижнеленинское - Тунцзян и Благовещенск - Хэйхэ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры по обеспечению развития на территории ДФО мультимодальных транспортно-логистических центров на границе с КНР и КНДР, а также повышению эффективности их работы. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений по итогам Восточного экономического форума.

Так, планируется провести работы на территориях железнодорожных мостовых переходов Нижнеленинское - Тунцзян и Благовещенск - Хэйхэ, а также строящегося мостового перехода через реку Туманную (в направлении КНДР), функционирование которого должно быть обеспечено в 2026 году вместе с приведенными в нормативное состояние подъездных автомобильных дорог к этому переходу.

Срок предоставления доклада - до 1 февраля 2026 года и до 1 февраля 2027 года.