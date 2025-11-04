В РФ с 2026 года госзакупки в образовании разрешат делать через маркетплейсы

Поручение запуске соответствующего экспериментального правового режима сделал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил запустить экспериментальный правовой режим, в рамках которого закупки для государственных и муниципальных нужд в сфере образования смогут совершать на отечественных маркетплейсах. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

В список попадут платформы, позволяющие доставлять товары более чем в половине регионов РФ. Задача поставлена правительству РФ совместно с профильной комиссией Госсовета при участии ВЭБ.РФ и заинтересованных цифровых платформ.

Путин поручил внести в законодательство изменения, "необходимые для реализации с 1 января 2026 года" этих положений.