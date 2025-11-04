Кабмин подготовит предложения по развитию судостроения для Трансарктического коридора

Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина правительство и российская Морская коллегия должны выполнить до 15 февраля 2026 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ при участии Морской коллегии РФ подготовит предложения по развитию отечественных компетенций, необходимых для строительства судов различных типов для работы в акватории Трансарктического транспортного коридора. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума опубликовано на сайте Кремля.

Так, необходимо будет представить предложения по развитию направлений судостроения, связанных со строительством контейнерных и балкерных судов, газовозов, судов снабжения, а также судов дноуглубительного и буксирного флота.

Кроме того, поручено разработать предложения по повышению эффективности доставки грузов из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов к пунктам маршрутов Трансарктического транспортного коридора. Предлагается учитывать возможности использования речных бассейнов Оби, Енисея и Лены.

Срок исполнения поручения - 15 февраля 2026 года.