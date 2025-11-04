Путин поручил утвердить мероприятия по развитию технологических направлений для ДФО

Согласно поручению президента России, необходимо установить целевые индикаторы такого развития

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил утвердить дорожные карты по развитию предусмотренных нацпроектами технологических направлений в интересах Арктики и Дальнего Востока. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации - утвердить планы мероприятий (дорожные карты) по развитию в интересах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации технологических направлений, предусмотренных национальными проектами по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, в том числе с учетом реализации мероприятий, определенных указанными национальными проектами, установив в том числе целевые индикаторы такого развития", - говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

Срок исполнения поручения - 1 февраля 2026 года.