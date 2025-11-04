Путин поручил к декабрю расширить программу дальневосточной ипотеки на учителей

Программа будет расширена на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся домов не превышает двух единиц

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство России должно до декабря распространить программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" еще на три категории возможных получателей, среди которых учителя. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума, перечень публикует Кремль.

Дальневосточную ипотеку распространят на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года". Кроме того, программу распространят на всех работников государственных или муниципальных образовательных организацийв регионах Дальнего Востока и Арктики.

