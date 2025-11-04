Путин поручил разработать и утвердить стратегию развития ДФО до 2036 года

Срок реализации поручения до 1 августа 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2036 года. Об этом говорится в поручении президента по итогам Восточного экономического форума.

Читайте также

Добыча редкоземов и ипотека учителям. Путин утвердил поручения по итогам ВЭФ

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2036 года", - говорится в документе.

Срок реализации поручения до 1 августа 2026 года.