Путин поручил кабмину принять дорожную карту по добыче редкоземов

Ответственным за поручение президента России назначен премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство России должно до декабря утвердить план мероприятий по долгосрочному развитию добычи редких и редкоземельных металлов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума, перечень публикует Кремль.

Кабмину поручено до 1 декабря "с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов". Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.