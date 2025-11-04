МИД РФ: односторонние санкции противоречат нормам международного права

Россия исходит из того, что инструментарий рестрикций является крайней мерой воздействия, напомнил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Катеренчук/. Применение односторонних ограничений не соответствует положениям международного права и идет вразрез с Уставом ООН и правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

Читайте также

За санкции, русофобию, ущемление прав. Как Россия отвечала на рестрикции ЕС

"Односторонние принудительные меры (ОПМ) являются незаконными с точки зрения международного права и идут вразрез с одним из ключевых принципов Повестки-2030 - никого не оставить позади. Они затрудняют доступ затронутых ОПМ стран к ресурсам для развития, включая современные технологии, к эффективным методам лечения неинфекционных и инфекционных заболеваний, широкой номенклатуре продуктов питания и предметов первой необходимости", - сказал дипломат на полях саммита ООН по социальному развитию в Дохе. Он отметил, что санкции противоречат Уставу ООН и правилам ВТО, а также "негативно влияют на международное сотрудничество в борьбе с такими вызовами, как обеспечение продовольственной безопасности и достижение целей устойчивого развития".

Любинский подчеркнул, что "Россия неизменно и твердо исходит из того, что инструментарий санкций является крайней мерой воздействия, которая может применяться исключительно с одобрения Совета Безопасности ООН в целях ликвидации реальной угрозы международному миру и безопасности".

"С точки зрения международного права только такие меры могут рассматриваться как легитимные", - резюмировал он.

По данным ООН на 2025 год, добавил замглавы МИД России, "ОПМ действуют в отношении 76 развивающихся стран". В соответствующем докладе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, указал Любинский, отмечается, что односторонние санкции "ограничивают жизненно важные секторы экономики и финансовые операции", а также "препятствуют достижению целей устойчивого развития, ухудшают гуманитарную ситуацию". Кроме того, односторонние ограничения "негативно сказываются не только на самих затронутых странах, но и на их экономических партнерах через снижение взаимной торговли, инвестиций, денежных переводов и туризма", добавил российский дипломат.

"Сегодня, в год 80-летия создания Организации Объединенных Наций, страны, к сожалению, как никогда разобщены. Причина для нас очевидна: коллективный Запад не может смириться с утратой своей монополии как в политике, экономике, так и в науке, общественной и социальной сферах. Ради сохранения существовавшего многие десятилетия статус-кво так называемые старые демократии идут на все: пытаются подменить систему международного права собственным миропорядком, основанным на сиюминутных правилах, которые они сами же постоянно меняют в угоду политической конъюнктуре, - продолжил заместитель министра иностранных дел России. - Западники все агрессивнее продолжают навязывать остальным членам международного сообщества свои "ценности" в качестве некоего универсального императива. При этом исторические, культурные и религиозные особенности других государств во внимание не берутся. Для "непокорных" же стран, отвергающих неолиберальные установки Запада, уготовлена санкционная дубинка".

4-6 ноября в Дохе проходит 2-й Всемирный саммит по социальному развитию, организованный ООН при поддержке правительства Катара. Участники встречи обсуждают меры по борьбе с бедностью, укреплению социальной справедливости и продвижению равенства. Российскую делегацию возглавляет министр труда и социальной защиты Антон Котяков.