Эксперт Патраков: РФ могла бы перенять опыт КНР в сфере развития аэротакси

Однако России сначала стоит возродить обычное авиатакси, как было в советское время, считает основатель сервиса безопасности полетов RunAvia.ru

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Китай, где развиты малая и беспилотная авиация за счет регулирования рынка, мог бы стать примером для России по внедрению аэротакси. Таким мнением поделился с ТАСС авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов RunAvia.ru для беспилотных и легких воздушных судов Андрей Патраков.

"С прошлого года беспилотные аэротакси уже начали применять в Китае, где малая и беспилотная авиация сильно развиты за счет применения риск-ориентированного подхода в регулировании этого сегмента рынка. Этот сегмент в Китае называют "Экономикой малых высот", он имеет статус стратегического направления развития государства", - сказал собеседник агентства.

Патраков пояснил, что в России сначала нужно возродить обычное авиатакси на базе легких пилотируемых воздушных судов, как это было в СССР, что станет основой для появления беспилотного аэротакси. По мнению эксперта, это станет возможным благодаря механизму саморегулирования отрасли. "Можно снять административные барьеры, и рынок авиатакси сможет развиваться без использования субсидий от государства", - добавил он.

По словам Патракова, развитие аэротакси в России из-за административных барьеров очень дорого и экономически нецелесообразно. Основными препятствиями являются избыточные регуляторные требования к разработчикам и эксплуатантам легких воздушных судов, а также к посадочным площадкам для них, отметил авиаэксперт. "Из-за того, что нет разделения условно между "большой и малой авиацией", требования, к примеру, эксплуатанту, у которого всего несколько легких самолетов на пять пассажиров, такие же как к крупной авиакомпании с ее несколькими сотнями самолетов на "100 плюс" пассажиров каждый. Аналогично с посадочными площадками для легкой авиации - требования к ним как к аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что сертификация легкого двухместного самолета в РФ стоит больше 1 млрд рублей из-за того, что его процедуры сертификации такие же, как и для многотонного самолета.

В октябре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в регионе начали тестировать аэротакси. По оценке главы региона, новый вид транспорта может связать крупнейшие города региона в перспективе 5-10 лет.