Афганистан поставил России из Кандагара первые 50 тонн яблок
Редакция сайта ТАСС
04:00
ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Афганистан экспортировал первые 50 тонн яблок из провинции Кандагар в Россию, сообщило афганское министерство сельского хозяйства.
Местная компания Kanda Fruit объявила о планах экспортировать в Россию в общей сложности порядка 1 тыс. тонн яблок и гранатов за ближайший год, отмечается в сообщении на сайте минсельхоза Афганистана.
В сентябре 2025 года афганский посол в Москве Гуль Хасан заявил по итогам Восточного экономического форума, что Кабул заключит соглашения с Москвой по линии минсельхоза и минфина, не сообщив при этом о содержании договоренностей.