Афганистан поставил России из Кандагара первые 50 тонн яблок

По данным афганского Минсельхоза, компания Kanda Fruit намерена экспортировать в РФ около 1 тыс. тонн яблок и гранатов за ближайший год

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Афганистан экспортировал первые 50 тонн яблок из провинции Кандагар в Россию, сообщило афганское министерство сельского хозяйства.

Местная компания Kanda Fruit объявила о планах экспортировать в Россию в общей сложности порядка 1 тыс. тонн яблок и гранатов за ближайший год, отмечается в сообщении на сайте минсельхоза Афганистана.

В сентябре 2025 года афганский посол в Москве Гуль Хасан заявил по итогам Восточного экономического форума, что Кабул заключит соглашения с Москвой по линии минсельхоза и минфина, не сообщив при этом о содержании договоренностей.