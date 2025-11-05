Роспотребнадзор и ВАРПЭ объединят усилия по повышению потребления рыбы в России

Соответствующее соглашение призвано укрепить партнерство и открыть новые возможности для укрепления здоровья нации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) заключили соглашение о сотрудничестве по обеспечению россиян качественными продуктами из рыбы отечественного производства и развитию внутреннего рынка рыбопродукции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Соглашение призвано укрепить существующее партнерство и открыть новые возможности для укрепления здоровья нации и повышения потребления рыбы.

"Повышение потребления рыбы - важная задача в реализации мер, направленных на укрепление здоровья и обеспечение активного долголетия. Сотрудничество Роспотребнадзора и ВАРПЭ позволит объединить экспертный и промышленный потенциал для того, чтобы россияне имели доступ к качественной, безопасной и доступной рыбной продукции отечественного производства. В рамках соглашения также будут совершенствоваться современные цифровые инструменты контроля", - подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова привели в ведомстве.

В свою очередь президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что безопасность и качество рыбной продукции, поставляемой на внутренний рынок, всегда остается приоритетом. "Обеспечение качества рыбной продукции, поступающей на прилавки, на всех этапах цепочки поставок, развитие ассортимента, совершенствование рационов питания в школах, детских садах и других госучреждениях, усиление контроля за прослеживаемостью товаров, просветительская работа с потребителями - все это важные направления работы по повышению потребления рыбы в стране", - рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством сообщил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом страны. По его словам, в среднем житель России съедает 24 кг рыбных продуктов в год. В изученных ТАСС рекомендациях Минздрава указано, что рекомендуемая рациональная норма потребления рыбы и рыбопродуктов в РФ на человека в год составляет 28 кг.