Счетная палата Франции указала на недостаточные меры безопасности в Лувре

Администрация музея неправильно расставила приоритеты при расходовании бюджета, говорится в отчете

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Счетная палата Франции представила отчет, в котором раскритиковала администрацию парижского Лувра за пренебрежение мерами безопасности и неправильную расстановку приоритетов при расходовании бюджета. Документ опубликован на сайте ведомства.

"На протяжении всего рассматриваемого периода (с 2018 по 2024 год - прим. ТАСС) музей уделял приоритетное внимание мероприятиям по внешнему преображению и повышению привлекательности (в частности, приобретению произведений искусства и переоборудованию экспозиций) в ущерб обслуживанию и ремонту зданий и технических средств, в том числе систем безопасности и охраны", - говорится в 154-страничном отчете.

Авторы документа указывают, что в этот период администрация музея без консультации с надзорными органами потратила €26,7 млн на модернизацию технических средств и €59,5 млн на реставрацию здания. В то же время €105,4 млн было потрачено на покупку новых произведений искусства и €63,5 млн на обновление музейных экспозиций. При этом спустя 20 лет после принятия план модернизации систем пожарной безопасности так и не был завершен, а увеличение числа камер наблюдения идет крайне медленными темпами: например, крыло дворца, где выставлена "Джоконда" ("Мона Лиза") Леонардо Да Винчи, оборудовано камерами только на 64% в 2024 году, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 51%.

"В связи с бюджетным тупиком, в котором оказался музей, ему необходимо расставить приоритеты среди своих проектов, уделяя особое внимание инвестициям, имеющим решающее значение для его будущего, в частности модернизации технической инфраструктуры, особенно систем безопасности и охраны, а также реставрации дворца", - гласит вывод Счетной палаты. В ведомстве также указали на неустойчивость финансовой модели музея в среднесрочной перспективе, несмотря на "обилие собственных ресурсов", из-за "неправильного расставления приоритетов при реализации многочисленных проектов".

Ограбление Лувра

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Она также допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.

На данный момент четверо из семи задержанных в рамках расследования остаются под стражей, им предъявлены обвинения. Отмечается, что двое из них непосредственно вскрывали витрины в музее, тогда как еще один ждал их под окнами на скутере.

Проблемы с безопасностью

Директор Лувра Лоранс де Кар на слушаниях в комиссии Сената (верхней палаты парламента Франции) после ограбления признала, что в музее не хватает камер видеонаблюдения и указала на "серьезные проблемы с постами охраны". По словам директора Лувра, в музее "своевременно не заметили прибытия к его стенам грабителей".

Де Кар, которая ранее возглавляла парижский музей Орсе, подчеркнула, что констатировала проблемы безопасности в Лувре еще в момент вступления в должность в 2021 году. Она заявила, что была поражена контрастом в этой области между Лувром и музеем Орсе. В то же время де Кар подчеркнула, что "сигнализация и все камеры видеонаблюдения находились в рабочем состоянии".

В ходе слушаний сенаторы указали на сообщение прессы, согласно которому полицейская система RAMSES (оповещение правоохранительных органов о ЧП) сработала только после второго сигнала тревоги в музее. В ответ де Кар заявила, что музей предлагает разместить на его территории отдельный комиссариат полиции, однако позже эту идею отверг министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.