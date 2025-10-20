История музейных краж. Как исчезали картины, бриллианты и древности

Из Лувра 19 октября 2025 года похитили ювелирные украшения

© Kiran Ridley/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 октября 2025 года Лувр закрыт для посещений после ограбления, которое произошло днем ранее. Злоумышленники похитили из главного парижского музея ювелирные украшения.

ТАСС подготовил материал о резонансных случаях ограблений мировых музеев.

Что известно о кражах из Лувра

19 октября 2025 года четверо преступников под видом сотрудников музея проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они припарковали у стены здания. Вскрыв витрины в "Галерее Аполлона", они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений. При этом корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, злоумышленники выронили при побеге. По словам прокурора Парижа Лор Беко, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Она также допустила, что заказчиками или исполнителями операции могли быть иностранцы.

Однако самое известное похищение из Лувра произошло более века назад, когда злоумышленник завладел "Джокондой". 21 августа 1911 года из Лувра пропала картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"). Как выяснилось позднее, итальянский работник музея Винченцо Перуджа спрятался в здании на ночь, а утром незаметно вынул шедевр из рамы и унес его под своим пальто. Спустя более двух лет, в декабре 1913 года, Перуджу задержали во Флоренции (Италия) при попытке продать картину. После этого "Мона Лиза" благополучно вернулась в Лувр.

1961, Великобритания, кража портрета герцога Веллингтона

21 августа 1961 года в Лондоне из Британской национальной галереи похитили полотно Франсиско Гойи "Портрет герцога Веллингтона". Похитителем оказался 61-летний пенсионер Кемптон Бантон. Он проник в музей ранним утром, взобравшись по строительным лесам, и вынес картину через открытое окно мужской уборной. Через письма в СМИ он обещал вернуть картину за пожертвование на благотворительность £140 тыс. В 1965 года Бантон добровольно сдался полиции, возвратив картину через камеру хранения вокзала Бирмингема. Суд приговорил Кемптона Бантона к трем месяцам заключения за кражу рамы, так как само полотно он вернул.

1972, Канада, ограбление Монреальского музея изящных искусств

В ночь на 4 сентября 1972 года произошло крупнейшее музейное ограбление в истории Канады. Трое вооруженных грабителей проникли через ремонтируемое мансардное окно в Монреальский музей изящных искусств и связали дежурных охранников. Преступники более получаса упаковывали выбранные ценности, после чего скрылись, унеся 18 картин старых мастеров (включая редкий пейзаж Рембрандта) и 39 ювелирных изделий. Сигнализация сработала лишь когда злоумышленники уже покидали здание, им удалось скрыться. Впоследствии только два украденных предмета были возвращены, остальные шедевры так и не найдены.

1985, Мексика, ограбление Национального музея антропологии

25 декабря 1985 года, во время рождественских праздников, в Мехико произошла кража, названная в Мексике ограблением века. Двое злоумышленников, заранее изучив экспозицию, проникли в здание Национального музея антропологии через систему вентиляции, которая не была защищена сигнализацией. Из семи витрин в трех залах они похитили 124 экспоната - бесценные артефакты древних культур майя, ацтеков и других коренных народов Америки. В число украденного входили золотые украшения, нефритовые маски и резные фигурки из обсидиана и бирюзы. Кражу обнаружили только утром, когда сменялась охрана. Никто из восьми ночных охранников не заметил исчезновения экспонатов. Спустя несколько лет полиция раскрыла преступление: оба похитителя оказались студентами, большинство сокровищ (119 предметов) удалось найти и вернуть музею.

1990, США, ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер

Рано утром 18 марта 1990 года в городе Бостоне (штат Массачусетс, США) двое мужчин в полицейской униформе вошли в частный музей Изабеллы Гарднер, сообщив охране о якобы поступившем в полицию вызове. Затем, обезоружив и связав двух охранников, грабители без помех хозяйничали в пустом музее около 80 минут. Им удалось похитить 13 произведений искусства, среди которых были работы Рембрандта ("Христос во время шторма на море Галилейском"), Яна Вермеера ("Концерт"), Эдуарда Мане и Эдгара Дега. Часть картин злоумышленники варварски вырезали из рам, опустевшие рамы до сих пор висят в залах музея в знак надежды на возвращение шедевров. Несмотря на многолетнее расследование ФБР, ни похитители, ни пропавшие картины так и не обнаружены. Преступление стало самым громким музейным ограблением в истории США.

1991, Нидерланды, ограбление музея Ван Гога

14 апреля 1991 года в Амстердаме произошла дерзкая кража из музея Винсента Ван Гога. Ночью двое вооруженных грабителей в лыжных масках ворвались в музей, заставив охранников отключить сигнализацию. В течение 45 минут они отобрали и вынесли 20 картин, включая знаменитое полотно "Подсолнухи". Полиция подняла тревогу почти сразу после выхода преступников из музея, и уже через час был найден оставленный ими автомобиль. Все похищенные произведения находились внутри, хотя несколько полотен получили повреждения из-за поспешной транспортировки. Ценности вернулись в музей.

1994, 2004, Норвегия, кражи картин "Крик" Эдварда Мунка

Картины "Крик" Эдварда Мунка похищали из музеев дважды. В феврале 1994 года в разгаре суеты в связи с открытием зимней Олимпиады в Лиллехаммере двое злоумышленников вынесли "Крик" из Национальной галереи Осло, оставив записку со словами "Спасибо за отвратительную охрану!". Спустя три месяца картину удалось вернуть - полотно обнаружили в ходе полицейской операции, виновные в похищении были осуждены.

Вторая кража также была дерзкой: 22 августа 2004 года днем в музей Мунка в Осло ворвались двое вооруженных преступников в масках и прямо при посетителях сорвали со стен сразу два полотна Мунка - другую версию "Крика" и картину "Мадонна". Впоследствии они были арестованы и осуждены. Похищенные полотна нашлись лишь через два года и вернулись в музей после реставрации (во время хранения они получили повреждения).

2008, Швейцария, кража шедевров из собрания Фонда Бюрле

10 февраля 2008 года налету грабителей подверглось одно из самых богатых частных собраний искусства Швейцарии: в цюрихский музей Фонда Эмиля Бюрле ворвались трое преступников в масках и под угрозой оружия похитили четыре живописных шедевра. В их числе были работы мастеров конца XIX века - "Мальчик в красном жилете" Поля Сезанна, "Цветущая ветка каштана" Винсента Ван Гога, "Людовик Лепик и его дочери" Эдгара Дега и "Маки в окрестностях Ветёя" Клода Моне. Полиции удалось довольно быстро обнаружить часть похищенного: через несколько дней два из четырех полотен - работы Моне и Ван Гога - нашли брошенными в припаркованной машине недалеко от музея. Два других шедевра (полотна Сезанна и Дега) числились пропавшими до 2012 года, когда были выявлены в результате полицейской операции в Сербии и возвращены Швейцарии.

2019, Германия, ограбление сокровищницы "Зеленый свод"

25 ноября 2019 года в Дрездене грабители отключили часть электричества в музейном комплексе "Зеленый свод" и через разбитое окно проникли в зал драгоценностей резиденции саксонских королей. За считанные минуты они разбили витрины и похитили из королевской коллекции XVIII века три гарнитура ювелирных изделий, украшенных сотнями бриллиантов (среди них был эполет с дрезденским белым бриллиантом весом почти 49 карат). Шестерых подозреваемых в краже задержали в 2020-2021 годах. В декабре 2022 года злоумышленники через адвокатов указали местонахождение 31 похищенного предмета. 16 мая 2023 года пятеро членов преступной группы были приговорены к длительным тюремным срокам.

Дерзкая кража в РФ

27 января 2019 года картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена с выставки в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи в Москве. Злоумышленник на глазах у других посетителей снял произведение со стены, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел вместе с ним из здания и уехал на автомобиле. Пропажу обнаружили через несколько минут. По камерам видеонаблюдения оперативно были отслежены перемещения самого похитителя и его машины. В ночь на 28 января похититель, 31-летний гражданин РФ, уроженец Феодосии Денис Чуприков, был задержан по горячим следам. Картину обнаружили на территории строившегося объекта в Одинцовском районе Московской области. Полотно получило несколько небольших царапин, когда злоумышленник доставал его из рамы. 25 сентября 2019 года Денис Чуприков был осужден на три года лишения свободы.