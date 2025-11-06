Кобзев: Приангарье готово участвовать в работе кластера редкоземельных металлов

Губернатор напомнил, что в регионе есть месторождения тантала и ниобия

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Иркутская область готова участвовать в создании Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки редкоземельных металлов. Об этом на встрече секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу с представителями научного сообщества и высшей школы, посвященной перспективам развития кластера, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

"Для Иркутской области возможное участие в развитие кластера глубокой переработке цветных, редких и редкоземельных металлов очень актуально. <…> Хотелось бы объединить все наши усилия и по линии Совета безопасности, и по линии правительства, чтобы Иркутская область вошла в этот кластер", - сказал Кобзев, уточнив, что в регионе есть крупные месторождения таких металлов.

По словам губернатора, среди "наиболее интересных" Белозиминское месторождение тантала и ниобия, Большетагнинское месторождение ниобия, Зашихинское месторождение с запасами ниобия и тантала. Кобзев подчеркнул, что уже у ряда компаний есть лицензии на освоения месторождений. Так, ЗАО "Техноинвест Альянс" обладает лицензией на освоение Зашихинского месторождения, которое предусматривает строительства ГОКа, компания "СТ-элементы" занимается освоением Большетагнинского месторождения, "Иркутская нефтяная компания" рассматривает проекты по выпуску карбоната лития, бромида натрия, хлорида кальция. Глава региона подчеркнул, что хотел бы, чтобы эти три компании были включены в реализации этого проекта.

Шойгу заявил, что запуск первых объектов кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется в 2027 году. Ранее сообщалось, что кластер редкоземов, помимо научно-технологического ядра, будет состоять из сырьевой части - перспективных месторождений редкоземов в Восточной Сибири и производственных мощностей по их глубокой переработке, расположенных на территории Красноярского края и Хакасии.