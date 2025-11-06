В Дагестане в 2026 году увеличат переработку рыбы и рыбной продукции на 15%

МАХАЧКАЛА, 6 ноября./ТАСС/. Почти на 15% планируется увеличить в 2026 году объем переработки рыбы и рыбной продукции в Дагестане. Об этом ТАСС сообщила руководитель Комитета по рыбному хозяйству Республики Дагестан Хадижат Шамхалова.

"В Дагестане в 2026 году планируется увеличить объем переработки рыбы и рыбной продукции на 10-15%", - сказала собеседница агентства. По ее словам, в этом году переработали более 4,3 тыс. тонн рыбной продукции.

"В текущем году переработано свыше 4 328 тонн рыбной продукции, из них местной рыбы - 3 601 тонна, 727 тонн доставлено из других регионов России. А в 2024 году предприятиями республики переработано 5 850 тонн водных биологических ресурсов, из которых основной объем приходится на долю рыбы, выловленной в Каспийском море (5 300 тонн)", - добавила Шамхалова.

Ранее сообщалось, что экспорт каспийской рыбной продукции из Дагестана за девять месяцев 2025 года увеличился на 63%. Продукцию доставляют в Узбекистан, Туркмению, Казахстан, Белоруссию и Грузию.