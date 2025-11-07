Gunvor отозвал предложение о приобретении зарубежных активов "Лукойла"

Минфин США ранее отказался выдать компании лицензию

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Международная нефтетрейдинговая компания Gunvor после заявления Минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла".

Читайте также

Gunvor предложил "Лукойлу" сделку. Какие активы может получить трейдер

"Заявление Министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно <...>. Мы рады возможности добиться исправления этого явного недопонимания. В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов "Лукойла", - говорится в сообщении Gunvor, размещенном ей 6 ноября в X.

Ранее Министерство финансов США заявило, что до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, о какой именно лицензии идет речь. Оно также выступило с утверждением, что Gunvor подконтрольна России.

В октябре США и Великобритания включили российскую компанию "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом ограничения США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.

После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении него намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.