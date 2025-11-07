В США отменили около 700 авиарейсов из-за шатдауна

В частности, авиакомпания American отменит 220 перелета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Порядка 700 авиарейсов были отменены 7 ноября в крупных аэропортах США на фоне продолжающейся приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на информацию, предоставленную рядом американских перевозчиков.

Так, авиакомпания American отменит 220 рейсов, United - 188, Delta - 170, а Southwest - порядка 100. Приостановка работы правительства длится уже 37 дней.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила, что намерена с 7 ноября ввести ограничения на объемы авиаперевозок в ряде крупных аэропортов страны и разрешить осуществлять космические запуски только в определенное время суток из-за шатдауна.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.