Паром Sea Bridge из Трабзона встанет на якорную стоянку и зайдет в порт Сочи

На борту находятся 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 граждан России

Редакция сайта ТАСС

Порт Сочи © AirFlow1/ Shutterstock/ FOTODOM

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Паром Sea Bridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона, получил разрешение на вход в воды РФ. Через час он встанет на якорную стоянку, а после досмотра зайдет в сочинский порт, сообщил ТАСС генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян.

Судно вышло 5 ноября в 21:40 по местному времени (совпадает с московским) и встало на рейд в Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купивших билеты на этот рейс.

"Паром получил 10 минут назад разрешение на вход в воды России, поэтому он через час встанет на якорную стоянку и после досмотра зайдет в порт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все согласования на заход парома в сочинскую морскую гавань были получены еще 6 ноября "от порта, портовых властей, пограничников и таможни". Организаторы ожидали финального согласования.

В настоящий момент в акватории морпорта Сочи Черноморский флот проводит учения со стрельбами, они продлятся до 12:00 мск. Как ранее сообщал журналистам Туркменян, заход парома в порт 6 ноября по прибытии был невозможен из-за проведения в его акватории учений флота.

О запуске паромного сообщения между Трабзоном и Сочи

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября ТАСС, что тестовый рейс парома Sea Bridge был совершен в Сочи без согласия со стороны властей региона. По его словам, "запуск регулярного сообщения является преждевременным и небезопасным". Он отметил, что "на всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности доносилась эта позиция" руководства региона, но "несмотря на это инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте".

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет. Последний паром по этой линии ходил в 2011 году. С 1993 года по 2011 год использовалось пять пассажирских паромов. Ожидается, что после возобновления сообщения на первом этапе паром будет перевозить только пассажиров. В перспективе на борт будет приниматься еще и автотранспорт.