Песков прокомментировал ситуацию с покупкой активов "Лукойла"

Законные интересы компаний в мировой торговле должны соблюдаться, отметил пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Все законные интересы компаний в мировой торговле должны соблюдаться, нарушения неприемлемы и вредны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг "Лукойла".

"Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как "Лукойл", с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке. Но, с другой стороны, эта тема не совсем касается Кремля. Все-таки это, скорее, относится к коммерческим отношениям и к незаконным торговым ограничениям с точки зрения международного права", - отметил он.

На вопрос, есть ли связи между этим процессом и переговорами по Украине, Песков ответил отрицательно. "Это совершенно разные измерения", - пояснил он.

В октябре США и Великобритания включили российскую компанию "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом ограничения США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море. После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением в отношении него ограничительных мер намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.

При этом Министерство финансов США заявило, что до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, о какой именно лицензии идет речь. Оно также выступило с утверждением, что Gunvor подконтрольна России.