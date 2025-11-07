ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Слова Трампа об урегулировании и публикации о Лаврове. Темы брифинга Пескова

10:29

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Заявления американского лидера Дональда Трампа об определенном прогрессе в украинском урегулировании, публикации СМИ о главе МИД России Сергее Лаврове, а также перспективы саммита в Будапеште стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин в Кремле проведет совещание по некоторым вопросам строительства вооруженных сил.
  • В нем примут участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

О заявлении Трампа и украинском урегулировании

  • Представитель Кремля оставил без комментариев заявления Трампа о прогрессе по украинскому урегулированию: "Какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет".
  • Процесс урегулирования украинского конфликта тормозится нежеланием Киева: "Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, - эта та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий".

О перспективах встречи Путина и Трампа в Будапеште

  • Любые прогнозы о сроках, когда может пройти российско-американский саммит в Будапеште, несостоятельны: "Здесь вряд ли что-то можно пытаться прогнозировать. Любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельны".
  • Будапештский саммит будет востребован на определенном этапе обеими сторонами: "Но этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная экспертная работа".

О публикациях СМИ о Лаврове

  • Публикации западных СМИ о том, что Лавров якобы впал в немилость, полностью не соответствуют действительности: "В этих сообщениях действительности не соответствует ничего".

О запуске ракеты КНДР

  • Россия с уважением относится к праву дружественной КНДР обеспечивать свою безопасность: "Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность и принимать для этого необходимые меры".
  • Россия приветствует только те миротворческие инициативы на Корейском полуострове, которые "в полной мере отвечают интересам" КНДР.

Об идее запрета вейпов

  • Идея полного запрета вейпов достойна внимания, но все же должна обсуждаться экспертным сообществом: "Президент сказал, что эта идея заслуживает внимания. Но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в нашем парламенте".

О ситуации вокруг "Лукойла"

  • Все законные интересы компаний в мировой торговле должны соблюдаться, нарушения неприемлемы и вредны: "Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как "Лукойл", с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и вредят общемировому режиму торговли".

О праздновании 7 ноября

  • Праздник 7 ноября свою релевантность потерял, трудно сказать, какая база поддержки могла бы быть у идеи возвращения этой даты: "Поэтому здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, а потом уже делать какие-то выводы".
 
