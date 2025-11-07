Статья

Слова Трампа об урегулировании и публикации о Лаврове. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Заявления американского лидера Дональда Трампа об определенном прогрессе в украинском урегулировании, публикации СМИ о главе МИД России Сергее Лаврове, а также перспективы саммита в Будапеште стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в Кремле проведет совещание по некоторым вопросам строительства вооруженных сил.

В нем примут участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

О заявлении Трампа и украинском урегулировании

Представитель Кремля оставил без комментариев заявления Трампа о прогрессе по украинскому урегулированию: "Какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет".

Процесс урегулирования украинского конфликта тормозится нежеланием Киева: "Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, - эта та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий".

О перспективах встречи Путина и Трампа в Будапеште

Любые прогнозы о сроках, когда может пройти российско-американский саммит в Будапеште, несостоятельны: "Здесь вряд ли что-то можно пытаться прогнозировать. Любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельны".

Будапештский саммит будет востребован на определенном этапе обеими сторонами: "Но этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная экспертная работа".

О публикациях СМИ о Лаврове

Публикации западных СМИ о том, что Лавров якобы впал в немилость, полностью не соответствуют действительности: "В этих сообщениях действительности не соответствует ничего".

О запуске ракеты КНДР

Россия с уважением относится к праву дружественной КНДР обеспечивать свою безопасность: "Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность и принимать для этого необходимые меры".

Россия приветствует только те миротворческие инициативы на Корейском полуострове, которые "в полной мере отвечают интересам" КНДР.

Об идее запрета вейпов

Идея полного запрета вейпов достойна внимания, но все же должна обсуждаться экспертным сообществом: "Президент сказал, что эта идея заслуживает внимания. Но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в нашем парламенте".

О ситуации вокруг "Лукойла"

Все законные интересы компаний в мировой торговле должны соблюдаться, нарушения неприемлемы и вредны: "Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как "Лукойл", с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и вредят общемировому режиму торговли".

О праздновании 7 ноября