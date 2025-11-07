Слова Трампа об урегулировании и публикации о Лаврове. Темы брифинга Пескова
10:29
Заявления американского лидера Дональда Трампа об определенном прогрессе в украинском урегулировании, публикации СМИ о главе МИД России Сергее Лаврове, а также перспективы саммита в Будапеште стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин в Кремле проведет совещание по некоторым вопросам строительства вооруженных сил.
- В нем примут участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
О заявлении Трампа и украинском урегулировании
- Представитель Кремля оставил без комментариев заявления Трампа о прогрессе по украинскому урегулированию: "Какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет".
- Процесс урегулирования украинского конфликта тормозится нежеланием Киева: "Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, - эта та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий".
О перспективах встречи Путина и Трампа в Будапеште
- Любые прогнозы о сроках, когда может пройти российско-американский саммит в Будапеште, несостоятельны: "Здесь вряд ли что-то можно пытаться прогнозировать. Любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельны".
- Будапештский саммит будет востребован на определенном этапе обеими сторонами: "Но этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная экспертная работа".
О публикациях СМИ о Лаврове
- Публикации западных СМИ о том, что Лавров якобы впал в немилость, полностью не соответствуют действительности: "В этих сообщениях действительности не соответствует ничего".
О запуске ракеты КНДР
- Россия с уважением относится к праву дружественной КНДР обеспечивать свою безопасность: "Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность и принимать для этого необходимые меры".
- Россия приветствует только те миротворческие инициативы на Корейском полуострове, которые "в полной мере отвечают интересам" КНДР.
Об идее запрета вейпов
- Идея полного запрета вейпов достойна внимания, но все же должна обсуждаться экспертным сообществом: "Президент сказал, что эта идея заслуживает внимания. Но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в нашем парламенте".
О ситуации вокруг "Лукойла"
- Все законные интересы компаний в мировой торговле должны соблюдаться, нарушения неприемлемы и вредны: "Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как "Лукойл", с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и вредят общемировому режиму торговли".
О праздновании 7 ноября
- Праздник 7 ноября свою релевантность потерял, трудно сказать, какая база поддержки могла бы быть у идеи возвращения этой даты: "Поэтому здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, а потом уже делать какие-то выводы".