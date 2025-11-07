Песков: РФ с уважением относится к обеспечению КНДР своей безопасности

Пресс-секретарь президента оценил осуществленный Пхеньяном пуск ракеты

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия относится с уважением к праву дружественной КНДР обеспечивать свою безопасность всеми необходимыми способами. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Читайте также

Слова Трампа об урегулировании и публикации о Лаврове. Темы брифинга Пескова

"Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность и принимать для этого необходимые меры", - прокомментировал представитель Кремля осуществленный Пхеньяном пуск.

СМИ Южной Кореи и Японии опубликовали сообщения о запуске КНДР баллистической ракеты в восточном направлении. Токио сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, тем не менее выразил Пхеньяну протест.