Песков назвал несостоятельными прогнозы о сроках саммита России и США

В этом вопросе вряд ли что-то можно пытаться прогнозировать, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Любые прогнозы о сроках, когда может пройти российско-американский саммит в Будапеште, несостоятельны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь вряд ли что-то можно пытаться прогнозировать. Любые прогнозы скорее всего будут несостоятельны", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли по оценкам российской стороны такая встреча состояться до конца года.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.