Песков назвал 7 ноября исторически нерелевантным для праздничного дня

В Кремле не слышали предложений вновь сделать эту дату праздничной

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. День 7 ноября свою релевантность потерял, трудно сказать, какая база поддержки могла бы быть у идеи возвращения этой даты. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу фракции КПРФ вновь сделать эту дату праздничной.

"Честно говоря, пока мы не слышали этого предложения", - сказал Песков. "Трудно сказать, какая может быть база поддержки у этого предложения, поэтому здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, а потом уже делать какие-то выводы", - добавил он. По мнению Пескова, "однозначно, что с точки зрения исторической этот праздник в какой-то мере свою релевантность утерял, но, с другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало".

В законодательстве России 7 ноября закреплено как памятная дата. В Советском Союзе в этот день отмечалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.