Песков: РФ за те миротворческие инициативы в Корее, что отвечают интересам КНДР

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал осуществленный, по информации Южной Кореи и Японии, пуск баллистической ракеты КНДР в восточном направлении

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Москва поддерживает лишь те миротворческие инициативы на Корейском полуострове, что отвечают интересам Пхеньяна. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается всех миротворческих инициатив на полуострове, то Россия приветствует только те шаги по нормализации ситуации, которые в полной мере отвечают интересам Корейской Народно-Демократической Республики", - указал представитель Кремля.

Песков комментировал осуществленный, по информации Южной Кореи и Японии, пуск баллистической ракеты КНДР в восточном направлении. Токио сообщил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, однако тем не менее выразил Пхеньяну протест.