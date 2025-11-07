Кремль назвал ложью публикации о том, что Лавров "впал в немилость"

Глава МИД России продолжает работать, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Публикации западных и украинских СМИ о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров "впал в немилость" президента России Владимира Путина, полностью не соответствуют действительности, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В этих сообщениях действительности не соответствует ничего", - сказал он, отвечая на вопрос на брифинге.

"Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, продолжает ли Лавров работу.