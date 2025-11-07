Песков: Путин проведет совещание по некоторым вопросам строительства ВС РФ

В нем примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны России Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и другие

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 7 ноября в Кремле проведет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством ВС РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил РФ", - прокомментировал представитель Кремля график президента.

В нем, по словам Пескова, примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны России Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, помощник президента РФ и секретарь Госсовета Алексей Дюмин.