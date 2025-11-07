Песков: по мнению Путина, идея полного запрета вейпов достойна внимания

Однако она должна обсуждаться экспертным сообществом, уточнил пресс-секретарь российского лидера

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Идея полного запрета продажи вейпов, по мнению президента РФ Владимира Путина, достойна внимания, но все же должна обсуждаться экспертным сообществом. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент сказал, что эта идея заслуживает внимания. Но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в нашем парламенте. Но в целом, по мнению президента, эта идея заслуживает внимания", - сказал Песков.

Ранее во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира. Путин идею поддержал, но при этом отметил, что важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы среди молодежи.