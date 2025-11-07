Дмитриев ожидает прогресса в переговорах между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций назвал продуктивными трехдневные встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ожидает прогресса в российско-американских переговорах по урегулированию конфликта на Украине и экономическому сотрудничеству в ближайшее время.

"Продуктивные трехдневные встречи в США с [спецпосланником президента США Стивеном] Уиткоффом - обсудили путь к миру, торговле, экономическому сотрудничеству и предложение США о запрете нацистской идеологии на Украине. Дальнейший прогресс ожидается в ближайшее время", - написал он в X, комментируя видео президента США Дональда Трампа с предположением продвижения в урегулировании конфликта на Украине.

В четверг на встрече с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме американский лидер выразил уверенность в том, что ему удалось добиться прекращения восьми конфликтов в последние месяцы.