Белый дом: шатдаун наносит экономике США гораздо больший урон, чем ожидалось

Глава Национального экономического совета Кевин Хассет отметил, что особенно сильно пострадали отрасли, связанные с путешествиями и досугом

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Приостановка работы правительства США (шатдаун) может нанести долгосрочный урон стране и уже оказывает гораздо более серьезный экономический ущерб, чем предполагалось. Об этом в пятницу в интервью телеканалу Fox News заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Воздействие шатдауна на экономику гораздо хуже, чем ожидалось", - сказал он, добавив, что особенно сильно пострадали отрасли, связанные с путешествиями и досугом.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.