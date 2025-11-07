Эксперт Николаев: ЕС до запрета мультивиз смирился с потерей турпотока из России

Предпринятые ЕК шаги имеют отношение не к экономике, а сугубо к политике, отметил член генерального совета "Деловой России"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза понесли убытки от сокращения турпотока из России еще два-три года назад, введение запрета на выдачу многократных виз не окажет существенного влияния на их туристическую индустрию. Такое мнение ТАСС высказал член генерального совета "Деловой России", эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Олег Николаев.

"Никакие страны от этого решения не пострадают, потому что европейская индустрия размещения гостей, вместе с авиакомпаниями, уже понесла весь ущерб в 2022-2023 годах. Падение прибыли зафиксировано, с ним смирились", - убежден эксперт.

Предпринятые ЕК шаги имеют отношение не к экономике, а сугубо к политике, считает Николаев. "Что касается россиян и российского турбизнеса, то затруднение доступа к римскому Колизею и испанским пляжам для нас, конечно, неприятно, но не смертельно. Статистика роста внутреннего туризма не даст соврать", - заключил собеседник агентства.