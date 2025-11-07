Статья

Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

Еврокомиссия (ЕК) объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз. На брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт сообщил, что решение было принято 6 ноября и вступило в силу 7 ноября.

При этом, действующие многократные шенгенские визы пока остаются в силе.

ТАСС собрал основное о запрете.

Заявления ЕК

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу гражданам РФ новых многократных виз.

Граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.

Действующие многократные шенгенские визы россиян пока остаются в силе, решение касается только новых виз, сообщил Ламмерт.

Исключения для россиян

Страны ЕС смогут выдавать многократные визы членам семей граждан РФ, проживающих в ЕС, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Также ограничения не коснутся водителей грузового транспорта, автобусов и поездов.

Страны Евросоюза смогут продолжать выдавать многократные шенгенские визы гражданам России, лояльность которых Брюсселю "не вызывает сомнений", заявил Ламмерт.

Реакция МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Еврокомиссии на мультивизы для россиян, заявила ТАСС, что ЕС, видимо, не нуждается в платежеспособных туристах из России.

"Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты", - отметила Захарова.

Влияние на турпоток