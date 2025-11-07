Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян
Еврокомиссия (ЕК) объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз. На брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт сообщил, что решение было принято 6 ноября и вступило в силу 7 ноября.
При этом, действующие многократные шенгенские визы пока остаются в силе.
ТАСС собрал основное о запрете.
Заявления ЕК
- 7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу гражданам РФ новых многократных виз.
- Граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.
- Действующие многократные шенгенские визы россиян пока остаются в силе, решение касается только новых виз, сообщил Ламмерт.
Исключения для россиян
- Страны ЕС смогут выдавать многократные визы членам семей граждан РФ, проживающих в ЕС, говорится в заявлении Еврокомиссии.
- Также ограничения не коснутся водителей грузового транспорта, автобусов и поездов.
- Страны Евросоюза смогут продолжать выдавать многократные шенгенские визы гражданам России, лояльность которых Брюсселю "не вызывает сомнений", заявил Ламмерт.
Реакция МИД России
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Еврокомиссии на мультивизы для россиян, заявила ТАСС, что ЕС, видимо, не нуждается в платежеспособных туристах из России.
- "Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты", - отметила Захарова.
Влияние на турпоток
- Российские туристы и до запрета практически не получали шенгенских мультивиз, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
- Запрет выдачи россиянам многократных шенгенских виз вряд ли существенно повлияет на турпоток из России в страны Евросоюза, считает и директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
- Такого же мнения придерживается эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов, подчеркнувший, что новое ограничение вряд ли сократит и без того незначительный турпоток в Европу.