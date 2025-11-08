Дмитриев: Венгрия обеспечивает себе самые низкие цены на энергоносители в Европе

По словам главы РФПИ, таким образом Виктор Орбан защищает Венгрию

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Венгрия, освободившись от санкций в отношении нефти из РФ, обеспечивает себя самыми низкими цены на энергоносители в Европе. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"[Премьер-министр] Виктор Орбан защищает Венгрию, освобождая страну от санкций в отношении российской нефти, обеспечивая стране самые низкие цены на энергоносители в Европе", - написал он X на английском языке, комментируя пост венгерского премьера о сделке с США.

Ранее Орбан сообщил после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что Будапешт получил от Вашингтона полное освобождение от американских санкций, препятствовавших поставкам нефти и газа из России.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации также сообщало, что США в качестве исключения из санкционного режима разрешили Венгрии закупать российские энергоносители в течение года.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине. Правительство Венгрии отмечало, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести серьезный ущерб интересам Венгрии, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из РФ на основе долгосрочных контрактов.