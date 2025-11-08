В Армении сообщили, что в страну через Азербайджан прибыло зерно из Казахстана

Поезд привез около 1 тыс. тонн пшеницы, сообщил армянский министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Поезд с зерном из Казахстана, проехав через территории России, Азербайджана и Грузии, прибыл в Армению. Об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

"В полночь на станции Айрум Тавушской области мы с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым встретили поезд с казахстанской пшеницей, который прибыл в Армению, пройдя через территории Казахстана, России, Азербайджана и Грузии.

"Поезд привез около 1 тыс. тонн пшеницы", - сообщил Худатян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

4 ноября министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что зерно из России везут в Армению по железной дороге через Азербайджан. А уже в ночь на 6 ноября стало известно, что первая партия российского зерна была доставлена поездом в Армению через Азербайджан и Грузию впервые за три десятилетия. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что "Российские железные дороги" с коллегами из региона решают вопросы по организации транзита российских товаров в Армению через территорию Азербайджана. Заявление было сделано после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку снял ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию, добавив, что в рамках этого шага зерно из Казахстана будет доставлено в Армению через территорию Азербайджана.