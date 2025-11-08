Украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении одной из своих ТЭС

Компания работает над устранением последствий

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Теплоэлектростанция, принадлежащая украинскому энергохолдингу "ДТЭК", получила серьезные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"Вследствие атаки на ТЭС серьезно повреждено оборудование станции. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении.

Какая именно ТЭС получила повреждения, не сообщается. На балансе ДТЭК находятся несколько ТЭС в разных регионах Украины.

Ранее украинская государственная копания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.