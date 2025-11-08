Названы цены на икру и красную рыбу перед Новым годом

Стоимость этих продуктов в магазинах РФ может увеличиться на 5-7%, полагает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Цены на красную рыбу и икру в российских магазинах перед Новым годом могут увеличиться на 5-7%, в среднем до 1 400 и 9 900 рублей за кг соответственно. Об этом ТАСС сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

"В абсолютном выражении средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1 400 рублей за кг, а на красную икру 9 900 рублей за кг, однако темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года", - отметила она.

Эксперт обратила внимание, что к 27 октября 2025 года улов лососевых составил 335,2 тыс. тонн - это на 43,7% больше, чем в 2024 году (233,3 тыс. тонн). Однако на цену влияет также сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы. "Как следствие, значительный прирост улова не помешает вероятному росту цен на рыбу лососевых пород и красную икру на 5-7% к концу 2025 года", - сказала Ильяшенко.

На начало октября 2025 года средние потребительские цены на рыбу лососевых пород составили 1 381 рублей за кг - на 16,8% больше, чем в 2024 году. "В июне и июле 2025 года было зафиксировано снижение розничных цен на рыбу на 0,1% и на 0,3% соответственно, однако тенденция изменилась, в августе цены выросли на 0,2%, а в сентябре - на 0,6%", - пояснила эксперт.

По ее словам, средние потребительские цены на красную икру достигли 9 441 рублей за кг, что на 36,3% превышает значения прошлого октября. Но по сравнению с началом этого года цена снизилась - тогда она составляла 10 236 рублей за кг.