Бессент: экономический рост США может сократиться вдвое при продолжении шатдауна

Министр финансов Соединенных Штатов отметил, что ситуация продолжает ухудшаться

Министр финансов США Скотт Бессент © Сергей Булкин/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Рост экономики США в текущем квартале может сократиться вдвое, если частичная приостановка работы американского правительства (шатдаун) будет продолжаться. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы наблюдаем влияние [шатдауна] на экономику уже с первого дня, ситуация продолжает ухудшаться. При президенте [США Дональде] Трампе в последние два квартала у нас была фантастическая экономика, а теперь, по некоторым оценкам, экономический рост в этом квартале может сократиться вдвое, если шатдаун продолжится", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годы во время первого президентского срока действующего американского лидера Дональда Трампа. Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун тогда удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.