Белый дом заявил о возможном сокращении ВВП США при продолжении шатдауна

Глава Национального экономического совета Кевин Хассет напомнил, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs ранее представил оценки, согласно которым из-за частичной приостановки работы правительства страна потеряет около 1,5% ВВП

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. ВВП США может сократиться в четвертом квартале 2025 года, если частичная приостановка работы правительства страны (шатдаун) затянется. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире телеканала CBS.

Как он отметил, возникшая из-за шатдауна нехватка авиадиспетчеров в аэропортах страны может привести к "масштабным нарушениям авиасообщения, особенно во время праздников". "Период Дня благодарения является одним из самых оживленных в году с точки зрения экономики. Это "черная пятница" и тому подобное", - добавил Хассет. "Если люди не будут путешествовать в это время, то мы можем столкнуться с тем, что четвертый квартал может стать негативным", - подчеркнул он, говоря об изменении ВВП.

Упомянутый праздник, который является одним из самых главных США, отмечают в четвертый четверг ноября (в этом году - 27 ноября). По случаю Дня благодарения миллионы американцев обычно отправляются навестить родных и близких. В "черную пятницу" после Дня благодарения в США начинается сезон предрождественских распродаж и скидок.

Хассет также напомнил, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs ранее представил оценки, согласно которым из-за частичной приостановки работы правительства США потеряют около 1,5% ВВП. По мнению Хассета, "этот показатель, вероятно, будет заниженным", если шатдаун продолжится "еще пару недель".

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока действующего американского лидера Дональда Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.