В Болгарии заявили, что оценка стоимости активов "Лукойла" займет год

Министр экономики Петар Дилов считает возможной их продажу

Редакция сайта ТАСС

Штаб-квартира "Лукойла" в Софии, Болгария © AP Photo/ Valentina Petrova

СОФИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр экономики Болгарии Петар Дилов считает возможной продажу активов "Лукойла", но полагает, что это требует дополнительного времени и только на оценку их стоимости потребуется около 12 месяцев. Об этом он заявил в интервью телеканалу BTV.

"В настоящее время продажа не планируется, чтобы подобная сделка была осуществлена, необходимо много времени, только оценка стоимости активов займет около 12 месяцев. Наша цель в настоящее время обеспечить продолжение работы [компании], которая обеспечивает около 80% поставок топлива на рынок страны. Она должна продолжать работу. В будущем, чтобы избежать влияния санкций, необходимо думать о смене собственности, но это не является нашей целью", - сказал министр.

"Возможная продажа может быть проведена с согласия "Лукойла" и компания может получить соответствующие средства", - отметил он.

Дилов приветствовал идею, чтобы активы "Лукойла", прежде всего НПЗ "Лукойл нефтохим Бургас", приобрел Болгарский энергетический холдинг.

"Этот вариант мне нравится, это бы принесло дополнительную прибыль в бюджет, но в настоящее время этот вопрос в повестке дня не стоит. Для нас важно обеспечить стабильность работы [компании]", - сказал министр.

Дилов уточнил, что кандидатура особого торгового управляющего "Лукойла" в Болгарии не определена.

"Эта кандидатура должна быть утверждена правительством, этот человек должен гарантировать, что средства от продажи компании не будут направлены напрямую в Россию [а будут отправлены на специальный счет, возможности использовать который будут восстановлены после отмены санкций].

Ранее депутаты болгарского парламента во втором, окончательном чтении приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, фактически введя внешнее управление над находящимися в республике активами компании "Лукойл". Одобренный правящим большинством законопроект предусматривает введение на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" поста особого торгового управляющего, с момента назначения которого нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю.