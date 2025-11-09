Tages-Anzeiger узнала условия снижения США пошлин для Швейцарии

Представители администрации Соединенных Штатов, в частности, потребовали от конфедерации, чтобы "она перенимала американские санкции, по крайней мере, если они имеют важное значение", пишет газета

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти США потребовали от Швейцарии следовать за собой в вопросах введения санкций и осуществлять контроль над инвестициями в конфедерацию в соответствии с пожеланиями американской стороны в обмен на снижение введенных в отношении швейцарских товаров пошлин в размере 39%. Об этом пишет газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.

По их данным, такие предложения обсуждались в ходе встречи крупных швейцарских предпринимателей с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома 4 ноября. В частности, представители американской администрации потребовали "от Швейцарии, чтобы в будущем она перенимала американские санкции, по крайней мере, если они имеют важное значение". Еще одно требование касалось контроля за инвестициями. Так, Вашингтон хотел бы иметь возможность "предотвратить покупку стратегических промышленных предприятий, в частности, китайскими компаниями".

По информации издания, все политические силы конфедерации отвергают эти требования. Газета отмечает, что такие запросы типичны для нынешнего американского президента, который "уже давно использует штрафные пошлины не только для устранения дисбаланса в торговом балансе, но и для достижения геополитических целей". Tages-Anzeiger напоминает, что недавно Малайзия и Камбоджа подписали с Вашингтоном соглашения, которые обязывают их не только сотрудничать по части американских санкций, но и соблюдать требования США при экспорте чувствительных технологий. США могут, например, запретить им перепродавать Китаю чипы для искусственного интеллекта, уточняет издание.

Ранее газета Tribune de Genève сообщала, что шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились в Вашингтоне с Трампом в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из Швейцарии. Речь якобы не шла о прямых переговорах, а представители швейцарского правительства не присутствовали на встрече. В начале августа газета информировала, что Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения после снижению пошлин.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о тарифах в размере от 15 до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%).