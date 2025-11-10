ТАСС: простой фур в Белоруссии может обойтись литовским перевозчикам в €10,5 млн

Охрана одного грузовика на стоянке стоит €120 в сутки

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Литовские перевозчики могут потерять до €10,5 млн. Это следует из подсчетов ТАСС на основе оценки финансовых потерь компаний и платы, которую Белоруссия намерена взимать за охрану грузовиков.

По данным МИД Белоруссии, на территории страны из-за действий Вильнюса скопилось свыше 1,1 тыс. грузовиков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что охрана застрявших в Белоруссии фур обходится в €120 в сутки. Таким образом, охрана всех фур обойдется в €132 тыс. в сутки. Кроме того, по оценке литовской ассоциации грузоперевозчиков "Линава", сутки простоя одной фуры обходятся компаниям примерно в €200, а за все фуры - €220 тыс. Вместе с платой за охрану получается €352 тыс. в сутки. В ассоциации также указали, что из-за финансовых потерь литовские фуры, застрявшие в соседней стране из-за одностороннего закрытия Вильнюсом границы, не будет смысла забирать.

Если конфликт с работой КПП на границе не будет урегулирован, литовские компании рискуют потерять за 30 дней €10,56 млн.

29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с активизацией запуска через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Минск в ответ 31 октября запретил движение по дорогам страны зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов.