"Период охлаждения" для sim-карт будет наступать при возвращении в домашнюю сеть

Скорость активации услуг после авторизации по капче составит от 10 секунд до нескольких минут в зависимости от загруженности сети, указали в Минцифры

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Блокировка sim-карт в рамках "периода охлаждения" будет происходить сразу по возвращении в домашнюю сеть, а иные сообщения, кроме содержащего ссылку на капчу для снятия ограничений, приходить не будут. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

"Блокировка будет происходить сразу по возвращении в домашнюю сеть. Придет СМС от оператора об ограничении доступа в интернет и получения сообщений, содержащая ссылку на капчу. Других СМС приходить не будет до снятия ограничений", - сообщили в министерстве.

Там также добавили, что скорость активации услуг после авторизации по капче составит от 10 секунд до нескольких минут в зависимости от загруженности сети.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи в РФ начали использовать новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников - так называемый период охлаждения для sim-карт. В министерстве пояснили, что операторы связи по требованию регуляторов внедрили этот механизм для подтверждения, что sim-карта, попавшая на территорию России из-за рубежа, используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и СМС на такой sim-карте временно блокируются.